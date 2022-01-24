"Реал" чудом избежал поражения в Ла Лиге

"Реал" потерял очки в 22-м туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мадридский клуб на своем поле принимал "Эльче", с которым сыграл вничью - 2:2.

На 33-й минуте Карим Бензема не реализовал пенальти, после чего хозяева пропустили два мяча - от Лукаса Бойе и Пере Мильи на 42-й и 76-й минутах соответственно. Казалось, что королевскому клубу в этот раз не избежать поражения, но голы Модрича и Милитао позволили свести игру к ничьей. Если Лука отличился с пенальти на 82-й минуте, то Эдер забил на 90+2-й.

После этой игры "Реал" с 50 очками остался на первом месте в таблице, тогда как "Эльче" с 23 баллами расположился на 15-й строчке из 20.

В 23-м туре, 6 февраля, "Реал" дома сыграет с "Гранадой", а на следующий день "Эльче" на своем поле встретится с "Алавесом".