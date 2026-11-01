Бразильский вингер каталонской "Барселоны" Рафинья демонстрирует феноменальную результативность в нынешнем сезоне, передают Vesti.kz.

По данным OptaJose, Рафинья забил 14 голов в десяти матчах Ла Лиги-2026/27. Это лучший показатель среди всех игроков пяти ведущих европейских чемпионатов в нынешнем сезоне.

В XXI веке только Криштиану Роналду забивал больше голов за первые десять матчей в чемпионате Испании - 18 в сезоне-2014/15.

Напомним, что Рафинья оформил дубль за каталонский клуб во встрече 11-го тура против "Алавеса" (6:1).

Другой вингер "сине-гранатовых" Ламин Ямаль также добился уникального достижения. Подробности - тут.

"Барселона" с 30 очками лидирует в турнирной таблице. Следующий матч команда Ханси Флика проведёт 8 ноября на выезде против "Атлетико".