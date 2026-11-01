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Рафинья оформил дубль за "Барселону" и вошёл в историю

Рафинья. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Бразильский вингер каталонской "Барселоны" Рафинья демонстрирует феноменальную результативность в нынешнем сезоне, передают Vesti.kz.

По данным OptaJose, Рафинья забил 14 голов в десяти матчах Ла Лиги-2026/27. Это лучший показатель среди всех игроков пяти ведущих европейских чемпионатов в нынешнем сезоне.

В XXI веке только Криштиану Роналду забивал больше голов за первые десять матчей в чемпионате Испании - 18 в сезоне-2014/15.

Напомним, что Рафинья оформил дубль за каталонский клуб во встрече 11-го тура против "Алавеса" (6:1).

Другой вингер "сине-гранатовых" Ламин Ямаль также добился уникального достижения. Подробности - тут.

"Барселона" с 30 очками лидирует в турнирной таблице. Следующий матч команда Ханси Флика проведёт 8 ноября на выезде против "Атлетико".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
8 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
12 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
13 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
14 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
15 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
16 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
17 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
18 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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