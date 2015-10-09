Президент Ла Лиги объяснил, почему Ямаль не получил "Золотой мяч"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил, что почему вингер "Барселоны" Ламин Ямаль не получил "Золотой мяч" в 2025 году, передают Vesti.kz.

По итогам голосования 18-летний Ямаль занял второе место, а "Золотой мяч"-2025 выиграл Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермена".

По мнению Тебаса, ключевым фактором при выборе победителя сыграл возраст испанца.

"Если бы Ямаль был старше 23 лет, уверен, тоже выиграл бы эту награду, поскольку он моложе по возрасту, Ламину дали другой приз [трофей Копы]", — приводит слова Тебаса ESPN.

В минувшем сезоне Ямаль забил 18 голов и отдал 25 результативных передач в 58 играх за "Барселону" и сборную Испании. Футболист стал победителем Ла Лиги, а также Кубка и Суперкубка Испании. Также в составе каталонцев он дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.