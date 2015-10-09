Преемник Модрича согласился на трансфер в "Реал": ему 21 и стоит 55 миллионов

"Реал" определился с первым трансфером на лето 2026 года. Мадридский клуб намерен вернуть одного из своих воспитанников, демонстрирующего блестящую форму в этом сезоне, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдер Фабрицио Романо, "сливочные" намерены активировать опцию для повторного подписания 21-летнего атакующего полузащитника Нико Паса из итальянского "Комо". Сам аргентинец уже дал согласие на трансфер.

"Реал" планирует вернуть Нико Паса в качестве своего первого подписания на 2026 год. Известно, что опция обратного выкупа не действует в январе, и "Комо" хочет сохранить игрока до лета. План заключается в том, чтобы осуществить сделку в июне 2026 года. Нико уже сказал да", — сообщил Романо в своих социальных сетях.

В ближайшие несколько недель "Реал" попытается достичь соглашения с "Комо" о возвращении Паса летом 2026 года. Мадридский клуб имеет приоритетного выкупа игрока за 8 миллионов евро.

Пас лидирует по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне Серии А: у полузащитника 5 голов и 4 ассиста в 12 матчах. Его рыночную стоимость порталTransfermarkt оценивает в 55 миллионов евро.

Отметим, что игровая манера Паса уже вызывает ассоциации с Лука Модричем. Аргентинец славится культурой паса, умением контролировать темп и находить нестандартные решения в атаке. Для Хаби Алонсо, ценящего игроков с футбольным интеллектом, Нико идеально вписывается в концепцию новой полузащиты.

