Назван претендент на "Золотой мяч" после драмы в Лиге чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике, отвечая на вопрос журналиста о возможном претенденте на "Золотой мяч" по итогам сезона-2025/26, не раздумывая выделил игрока собственной команды, сообщают Vesti.kz.

"Витинья, как всегда, был великолепен. Он следующий претендент на "Золотой мяч"? Что ж… Я надеюсь на это", — приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Повод более чем весомый: в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" Витинья сотворил хет-трик, а сама игра завершилась зрелищными 5:3. В нынешнем сезоне португалец уже успел провести 25 матчей во всех турнирах, отметившись шесть раз и отдав десять голевых передач.