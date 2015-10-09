8 голами и хет-триком завершился матч ПСЖ в Лиге чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов французский ПСЖ обыграл на "Парк де Пренс" английский "Тоттенхэм", сообщают Vesti.kz.

Матч пятого тура завершился с драматичным счетом 5:3. В составе хозяев хет-трик оформил Витинья. Фабиан Руис и Вильям Пачо добавили по точному удару.

У лондонцев главным мотором стал Рандаль Коло Муани — он дважды поразил ворота клуба, которому принадлежит, а ещё один мяч оформил Ришарлисон после его передачи. Под занавес встречи страсти накалились: после вмешательства VAR арбитр Феликс Цвайер показал прямую красную карточку Лукасу Эрнандесу.

Благодаря победе парижане вышли на третью позицию в сводной таблице Лиги чемпионов, имея 12 очков. "Шпоры" с восемью баллами откатились на 15-е место.