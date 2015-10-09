Тренера "Ливерпуля" предупредили после разгрома в Лиге чемпионов

Бывшая звезда мадридского "Реала" Стив Макманаман высказался о перспективах главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота после унизительного поражения от ПСВ со счётом 1:4 в матче общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Еще рано думать об отставке. Чтобы реально это произошло, нужно вылететь из Лиги чемпионов и оказаться внизу таблицы Премьер-лиги. "Ливерпуль" ждет матч с "Арсеналом" в январе. Думаю, тогда можно будет делать какие-то выводы", - передает слова бывшего игрока Daily Mail.

В Премьер-лиге дела у мерсисайдцев тоже далеко не блестящие: после 12 туров команда Слота набрала всего 18 очков и занимает девятое место, отставая от лидирующего "Арсенала" уже на 11 баллов.