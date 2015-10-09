Левандовски может отстать от Месси, Роналду и Бензема в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски внезапно оказался перед угрозой прервать одну из самых впечатляющих личных серий в истории Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Польский форвард до сих пор забивал как минимум один гол в каждом из 14 последних сезонов турнира.

Но нынешняя кампания складывается иначе. В четырех стартовых матчах группового этапа – против "Ньюкасла", ПСЖ, "Брюгге" и "Челси" – Левандовски так и не смог поразить ворота соперников. Для него сезон 2025/26 пока проходит без единого мяча в Лиге чемпионов.

Теперь от одного забитого гола зависит, сможет ли Роберт продолжить свою уникальную серию и выйти на чистое четвертое место в истории по количеству результативных сезонов подряд.

Сегодня в списке рекордсменов по голевым сезонам подряд в ЛЧ лидируют:

18 сезонов подряд – Карим Бензема, Лионель Месси

16 сезонов подряд – Криштиану Роналду

14 сезонов подряд – Роберт Левандовски, Рауль Гонсалес

12 сезонов подряд – Антуан Гризманн, Дидье Дрогба

11 сезонов подряд – Райан Гиггз

10 сезонов подряд – Килиан Мбаппе, Серхио Агуэро, Томас Мюллер, Робин ван Перси, Тьерри Анри

Напомним, что как-то "Барселона" обращалась к Левандовски с просьбой не забивать голы.