19-кратный чемпион сделал предложение Левандовски и получил ответ

Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

По информации Fotomac, в услугах 37-летнего поляка заинтересован стамбульский "Фенербахче". Сообщается, что переговоры между сторонами уже начались.

"Фенербахче" сделал первое официальное предложение футболисту - контракт сроком на 1,5 года. Однако Левандовски настаивает на соглашении продолжительностью 2,5 года.

Руководство "Фенербахче" взяло паузу, чтобы согласовать ситуацию с президентом клуба Садеттином Сараном. Турецкий клуб не хочет откладывать подписание Левандовски на лето, понимая, что тогда ему предстоит столкнуться с более серьезной конкуренцией.

Действующий контракт Левандовски с Барселоной истекает 30 июня 2026 года. Поляк выступает за клуб с лета 2022 года. Суммарно он провел за "сине-гранатовых" 160 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 109 забитых мячей и 20 ассистов.

"Фенербахче" является 19-кратным чемпионом Турции, клуб также завоевал семь Кубков и девять Суперкубков Турции.

