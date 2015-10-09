Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 14:03
 

19-кратный чемпион сделал предложение Левандовски и получил ответ

  Комментарии

Поделиться
19-кратный чемпион сделал предложение Левандовски и получил ответ Роберт Левандовски. Фото: ФК "Барселона"©

Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

По информации Fotomac, в услугах 37-летнего поляка заинтересован стамбульский "Фенербахче". Сообщается, что переговоры между сторонами уже начались.

"Фенербахче" сделал первое официальное предложение футболисту - контракт сроком на 1,5 года. Однако Левандовски настаивает на соглашении продолжительностью 2,5 года.

Руководство "Фенербахче" взяло паузу, чтобы согласовать ситуацию с президентом клуба Садеттином Сараном. Турецкий клуб не хочет откладывать подписание Левандовски на лето, понимая, что тогда ему предстоит столкнуться с более серьезной конкуренцией.


Действующий контракт Левандовски с Барселоной истекает 30 июня 2026 года. Поляк выступает за клуб с лета 2022 года. Суммарно он провел за "сине-гранатовых" 160 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 109 забитых мячей и 20 ассистов.

"Фенербахче" является 19-кратным чемпионом Турции, клуб также завоевал семь Кубков и девять Суперкубков Турции.

Левандовски обошёл Месси с Неймаром и сотворил историю

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
27 ноября 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Бавария
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!