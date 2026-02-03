Испания
"Предатель" "Барселоны" решил вернуться: Деку принял решение

Деку - спортивный директор футбольного клуба "Барселона". ©ФК "Барселона"

Испанский форвард лондонского "Челси" Марк Гиу изъявил желание вернуться в каталонскую "Барселону", передают Vesti.kz.

"Предателей не прощаем"

По информации El Nacional, 20-летний нападающий, покинувший стан родного клуба за 6 миллионов евро летом 2024 года, сожалеет о своём уходе и не скрывает желания вновь оказаться на "Камп Ноу". Однако спортивный директор "сине-гранатовых" Деку, как сообщает источник, занял жёсткую позицию: в "Барселоне" не готовы возвращать футболистов, которые однажды сделали выбор в пользу ухода.

Переход, который не забыли

В каталонском клубе до сих пор болезненно воспринимают решение Гиу принять предложение "Челси". В команде считали его перспективным форвардом и потенциальным преемником поляка Роберта Левандовски. Однако переход в английскую премьер-лигу (АПЛ) был расценён как отказ от доверия и проекта клуба в пользу улучшенных финансовых условий, предложенных "синими".


Ситуация в "Челси"

После трансфера в лондонский клуб Гиу столкнулся с высокой конкуренцией и нестабильной ситуацией внутри команды. Постоянные кадровые изменения и насыщенный состав осложнили его борьбу за место в основе, что и подтолкнуло игрока к мыслям о возвращении в Испанию.

В текущем сезоне испанский нападающий провёл 14 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент оценивается в 12 миллионов евро.

