После поражения от аутсайдера в "Реале" готовят большие изменения

В мадридском "Реале"назревают серьёзные изменения после болезненного поражения от "Альбасете" в Кубке Испании, передают Vesti.kz.

Как сообщает Bernabéu Digital, вылет от клуба из более низкого дивизиона стал последней каплей для руководства.

За менее чем 72 часа "сливочные" лишились сразу двух трофеев, что в Мадриде расценивают как серьёзный удар по имиджу и амбициям клуба.

Внутри руководства царит жёсткое недовольство, и всё больше ответственности перекладывается не на тренерский штаб, а на самих футболистов.

Источник отмечает, что поражение в Альбасете уже сравнивают с самыми унизительными кубковыми провалами последних лет.

При этом в клубе считают, что команда достигла "дна", а значит - дальше возможны радикальные решения. Летом "Реал" готов к масштабным кадровым изменениям, и некоторые из них могут стать неожиданными.

Несмотря на кризис, доверие к Альваро Арбелоа пока сохраняется. В руководстве надеются, что он сумеет перезапустить команду и побороться за оставшиеся трофеи сезона - Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Однако игрокам уже ясно дали понять, что терпение на исходе, и спрос за результат будет максимальным.

Напомним, после неудачи в Кубке Испании руководство "Реала" задумалось о расставании сразу с четырьмя игроками.

