Плохие новости для "Реала": Мбаппе снова не готов

Килиан Мбаппе снова вне игры, французский форвард не поможет мадридскому "Реалу" в ближайшем матче Ла Лиги против "Леванте", передают Vesti.kz.

Как сообщает Marca, нападающий по-прежнему испытывает неприятные ощущения в колене.

Несмотря на то что в четверг Мбаппе тренировался вместе с основной группой, медицинский штаб решил не рисковать его состоянием и исключил игрока из заявки на субботний поединок.

Это продолжение той же проблемы, из-за которой француз уже пропускал матч 1/8 финала Кубка Испании с "Альбасете" (2:3). В финале Суперкубка Испании против "Барселоны" (2:3) Мбаппе также был задействован лишь частично - он вышел на поле только на 76-й минуте.

При этом в стане "сливочных" есть и хорошие новости. Вингер Родриго Гоэс полностью восстановился после мышечного повреждения и в четверг провёл тренировку без каких-либо ограничений. Его участие в матче с "Леванте" оценивается как вполне вероятное.

Ранее стало известно, что новый наставник мадридского "Реала" обратился к Флорентино Пересу с запросом на два усиления состава. А имена потенциальных новичков уже известны.

