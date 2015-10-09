Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 12:43
 

Плохие новости для "Реала": Мбаппе снова не готов

  Комментарии

Плохие новости для "Реала": Мбаппе снова не готов ©x.com/realmadrid

Килиан Мбаппе снова вне игры, французский форвард не поможет мадридскому "Реалу" в ближайшем матче Ла Лиги против "Леванте", передают Vesti.kz

Килиан Мбаппе снова вне игры, французский форвард не поможет мадридскому "Реалу" в ближайшем матче Ла Лиги против "Леванте", передают Vesti.kz

Как сообщает Marca, нападающий по-прежнему испытывает неприятные ощущения в колене.

Несмотря на то что в четверг Мбаппе тренировался вместе с основной группой, медицинский штаб решил не рисковать его состоянием и исключил игрока из заявки на субботний поединок.

Это продолжение той же проблемы, из-за которой француз уже пропускал матч 1/8 финала Кубка Испании с "Альбасете" (2:3). В финале Суперкубка Испании против "Барселоны" (2:3) Мбаппе также был задействован лишь частично - он вышел на поле только на 76-й минуте.

При этом в стане "сливочных" есть и хорошие новости. Вингер Родриго Гоэс полностью восстановился после мышечного повреждения и в четверг провёл тренировку без каких-либо ограничений. Его участие в матче с "Леванте" оценивается как вполне вероятное.

Худшая команда: "Реал" раскритиковали после позора в Кубке Испании

Ранее стало известно, что новый наставник мадридского "Реала" обратился к Флорентино Пересу с запросом на два усиления состава. А имена потенциальных новичков уже известны.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
