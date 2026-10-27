Главный редактор France Football Венсан Гарсия и руководитель премии "Золотой мяч" объяснил, почему вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль не смог выиграть награду в 2026 году, передают Vesti.kz.

По его словам, одним из важных факторов стало распределение голосов среди испанских футболистов. Гарсия считает, что партнёр Ямаля по клубу и сборной - Родри забрал у него часть голосов.

По итогам голосования Ямаль занял третье место, а Родри стал четвёртым. Победителем "Золотого мяча"-2026 стал нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн. Вторым стал форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе.

"Полагаю, что внутри сборной Испании, ставшей чемпионом мира, голоса разделились между Родри и Ламином Ямалем. Думаю, в ходе голосования Родри "оттянул" на себя часть голосов, которые могли бы достаться Ламину. Голоса за испанских игроков оказались несколько "размыты", к тому же сборная Испании [на чемпионате мира — 2026] действовала как единый коллектив. Поэтому было трудно выделить какое-то одно индивидуальное достижение. Ламин Ямаль стал чемпионом мира, но забил лишь один гол, к тому же начал турнир с травмой. Членам жюри было непросто сделать выбор в пользу кого-то одного из испанских футболистов. Я отдал свой голос за игрока, который не победил — хотя, на мой взгляд, он тоже заслуживал награды, — но об этом вы узнаете в субботу. Харри Кейн? Прежде всего, он — по-настоящему великий бомбардир. Вероятно, члены жюри посчитали, что именно он продемонстрировал наилучшее сочетание качеств среди всех кандидатов", — приводит слова Гарсии Sport.es.

Ранее Гарсия раскрыл, насколько Кейн опередил Мбаппе в голосовании за "Золотой мяч"-2026.

Добавим, что Ямаль не остался без награды на церемонии "Золотого мяча"-2026 - испанец был признан лучшим молодым футболистом года по версии France Football. Он получил "Трофей Копа" в третий раз подряд.

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