France Football раскрыл детали голосования за "Золотой мяч"-2026: насколько Кейн опередил Мбаппе

Главный редактор журнала France Football Венсан Гарсия раскрыл некоторые итоги голосования за "Золотой мяч"-2026, передают Vesti.kz.

Торжественная церемония вручения награды состоялась накануне в Лондоне. Обладателем "Золотого мяча" стал нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.

Второе место в голосовании занял форвард "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе, а тройку замкнул вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль.

При этом разрыв между первым и вторым местами оказался чрезвычайно малым. По словам Гарсии, разница в очках между Кейном и Мбаппе оказалась даже меньше, чем отрыв Родри от Винисиуса на церемонии "Золотого мяча" 2024 года.

"Для двух ведущих игроков, Харри Кейна и Килиана Мбаппе, разница в этом году очень мала. Разница в очках между Кейном и Мбаппе даже меньше, чем разница между Родри и Винисиусом в 2024 году. Эта цифра составляет 41 очко, и даже это незначительно", — цитирует Гарсию Marca.

В сезоне-2025/2026 Кейн с "Баварией" стал победителем Суперкубка, Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги. В составе сборной Англии нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года. Он забил 73 гола за "Баварию" и Англию в 65 матчах в период с августа 2025 года по июль 2026-го.

"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В прошлом году обладателем награды стал форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле, опередивший ставшим вторым Ямаля на 321 очко.

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