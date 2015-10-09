Дядя вингера "Барселоны" Ламина Ямаля Абдул остался недоволен итогами голосования за "Золотой мяч" и заявил, что его племянник заслуживал награды больше Харри Кейна, сообщают Vesti.kz.
"Ламин был лучшим футболистом мира. Все это знают. Если вы любите футбол, то идёте смотреть на Ламина, а не на Гарри Кейна. Ламин выиграл чемпионат мира, Ла Лигу и Суперкубок. Он провёл невероятный сезон. Забивает такие голы, которые больше никто не забивает. У него есть всё. Ламину всего 19 лет. Он выиграет пять "Золотых мячей"!" - приводит слова Абдула The Touchline.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal's uncle, Abdul, is FURIOUS that his nephew didn't win the Ballon d'Or! “Lamine was the BEST player in the world. Everyone knows it. If you love football, you go to watch Lamine, NOT Harry Kane.” “Lamine has won the World Cup, La Liga and the Super Cup. He's had an incredible season. He scores goals nobody else scores. He has everything.” “Lamine is only 19. He will win FIVE Ballon d'Or awards!” 🤫— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 27, 2026
Напомним, обладателем "Золотого мяча" 2026 года стал Харри Кейн. Второе место в голосовании занял Килиан Мбаппе, а Ямаль оказался на третьей строчке.
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