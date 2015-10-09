Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
27 октября 20:32
 

Дядя Ямаля не признал триумф Кейна и выдал громкое пророчество

  Комментарии

Поделиться
Дядя Ямаля не признал триумф Кейна и выдал громкое пророчество ©x.com/FCBarcelona

Дядя вингера "Барселоны" Ламина Ямаля Абдул остался недоволен итогами голосования за "Золотой мяч" и заявил, что его племянник заслуживал награды больше Харри Кейна, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Дядя вингера "Барселоны" Ламина Ямаля Абдул остался недоволен итогами голосования за "Золотой мяч" и заявил, что его племянник заслуживал награды больше Харри Кейна, сообщают Vesti.kz.

"Ламин был лучшим футболистом мира. Все это знают. Если вы любите футбол, то идёте смотреть на Ламина, а не на Гарри Кейна. Ламин выиграл чемпионат мира, Ла Лигу и Суперкубок. Он провёл невероятный сезон. Забивает такие голы, которые больше никто не забивает. У него есть всё. Ламину всего 19 лет. Он выиграет пять "Золотых мячей"!" - приводит слова Абдула The Touchline.

Напомним, обладателем "Золотого мяча" 2026 года стал Харри Кейн. Второе место в голосовании занял Килиан Мбаппе, а Ямаль оказался на третьей строчке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2026/27   •   Италия, Парма   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 22:30   •   не начат
Парма
Парма
(Парма)
- : -
Удинезе
Удинезе
(Удине)
Кто победит в основное время?
Парма
Ничья
Удинезе
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!