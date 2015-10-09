Стало известно Месси в голосовании за "Золотой мяч"-2026

Стало известно место нападающего американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч"-2026, передают Vesti.kz.

39-летний форвард, являющийся абсолютным рекордсменом по числу "Золотых мячей", занял пятое место. Напомним, Месси выигрывал эту награду 8 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Торжественная церемония награждения "Золотого мяча"-2026 от France Football состоялась накануне в Лондоне. Награду получил нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн, опередивший в голосовании Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Топ-30 лучших футболистов мира по версии France Football выглядит так:

Харри Кейн ("Бавария", Англия); Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид,, Франция); Ламин Ямаль ("Барселона", Испания); Родри ("Манчестер Сити"/"Барселона", Испания); Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина); Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Грузия); Усман Дембеле ("ПСЖ", Франция); Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия); Майкл Олисе ("Бавария", Франция); Фабиан Руис ("ПСЖ", Испания); Джуд Беллингем ("Реал Мадрид", Англия); Пау Кубарси ("Барселона", Испания); Ашраф Хакими ("ПСЖ", Марокко); Витинья ("ПСЖ", Португалия); Деклан Райс ("Арсенал", Англия); Ферран Торрес ("ПСЖ", Испания); Винисиус Жуниор ("Челси"/"Реал Мадрид", Бразилия); Марк Кукурелья ("Реал" Мадрид, Испания); Жоау Невеш ("ПСЖ", Португалия); Вильям Пачо ("ПСЖ", Эквадор); Габриэл Магальяйнс ("Арсенал", Бразилия); Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина); Нуну Мендеш ("ПСЖ", Португалия); Луис Диас ("Бавария", Колумбия); Маркиньос ("ПСЖ", Бразилия); Деотшанкюль Юпамекано ("Бавария", Франция); Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалия); Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия", Мексика); Садио Мане ("Аль-Наср", Сенегал); Вильям Салиба ("Арсенал", Франция).

"Золотой мяч" - 2026: объявлены победители всех номинаций

"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В прошлом году обладателем награды стал форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!