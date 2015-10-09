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Мировой футбол
27 октября 07:45
 

Стало известно Месси в голосовании за "Золотой мяч"-2026

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Стало известно Месси в голосовании за "Золотой мяч"-2026 ©instagram.com/ballondorofficial/

Стало известно место нападающего американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч"-2026, передают Vesti.kz.

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Стало известно место нападающего американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч"-2026, передают Vesti.kz.

39-летний форвард, являющийся абсолютным рекордсменом по числу "Золотых мячей", занял пятое место. Напомним, Месси выигрывал эту награду 8 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Торжественная церемония награждения "Золотого мяча"-2026 от France Football состоялась накануне в Лондоне. Награду получил нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн, опередивший в голосовании Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Топ-30 лучших футболистов мира по версии France Football выглядит так:

  1. Харри Кейн ("Бавария", Англия);
  2. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид,, Франция);
  3. Ламин Ямаль ("Барселона", Испания);
  4. Родри ("Манчестер Сити"/"Барселона", Испания);
  5. Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина);
  6. Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Грузия);
  7. Усман Дембеле ("ПСЖ", Франция);
  8. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия);
  9. Майкл Олисе ("Бавария", Франция);
  10. Фабиан Руис ("ПСЖ", Испания);
  11. Джуд Беллингем ("Реал Мадрид", Англия);
  12. Пау Кубарси ("Барселона", Испания);
  13. Ашраф Хакими ("ПСЖ", Марокко);
  14. Витинья ("ПСЖ", Португалия);
  15. Деклан Райс ("Арсенал", Англия);
  16. Ферран Торрес ("ПСЖ", Испания);
  17. Винисиус Жуниор ("Челси"/"Реал Мадрид", Бразилия);
  18.  Марк Кукурелья ("Реал" Мадрид, Испания);
  19. Жоау Невеш ("ПСЖ", Португалия);
  20. Вильям Пачо ("ПСЖ", Эквадор);
  21. Габриэл Магальяйнс ("Арсенал", Бразилия);
  22. Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина);
  23. Нуну Мендеш ("ПСЖ", Португалия);
  24. Луис Диас ("Бавария", Колумбия);
  25. Маркиньос ("ПСЖ", Бразилия);
  26. Деотшанкюль Юпамекано ("Бавария", Франция);
  27. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалия);
  28. Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия", Мексика);
  29. Садио Мане ("Аль-Наср", Сенегал);
  30. Вильям Салиба ("Арсенал", Франция).

"Золотой мяч" - 2026: объявлены победители всех номинаций


"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В прошлом году обладателем награды стал форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

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