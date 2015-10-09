Стало известно Месси в голосовании за "Золотой мяч"-2026

Стало известно место нападающего американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч"-2026, передают Vesti.kz.
39-летний форвард, являющийся абсолютным рекордсменом по числу "Золотых мячей", занял пятое место. Напомним, Месси выигрывал эту награду 8 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
Торжественная церемония награждения "Золотого мяча"-2026 от France Football состоялась накануне в Лондоне. Награду получил нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн, опередивший в голосовании Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.
Топ-30 лучших футболистов мира по версии France Football выглядит так:
- Харри Кейн ("Бавария", Англия);
- Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид,, Франция);
- Ламин Ямаль ("Барселона", Испания);
- Родри ("Манчестер Сити"/"Барселона", Испания);
- Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина);
- Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Грузия);
- Усман Дембеле ("ПСЖ", Франция);
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия);
- Майкл Олисе ("Бавария", Франция);
- Фабиан Руис ("ПСЖ", Испания);
- Джуд Беллингем ("Реал Мадрид", Англия);
- Пау Кубарси ("Барселона", Испания);
- Ашраф Хакими ("ПСЖ", Марокко);
- Витинья ("ПСЖ", Португалия);
- Деклан Райс ("Арсенал", Англия);
- Ферран Торрес ("ПСЖ", Испания);
- Винисиус Жуниор ("Челси"/"Реал Мадрид", Бразилия);
- Марк Кукурелья ("Реал" Мадрид, Испания);
- Жоау Невеш ("ПСЖ", Португалия);
- Вильям Пачо ("ПСЖ", Эквадор);
- Габриэл Магальяйнс ("Арсенал", Бразилия);
- Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина);
- Нуну Мендеш ("ПСЖ", Португалия);
- Луис Диас ("Бавария", Колумбия);
- Маркиньос ("ПСЖ", Бразилия);
- Деотшанкюль Юпамекано ("Бавария", Франция);
- Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалия);
- Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия", Мексика);
- Садио Мане ("Аль-Наср", Сенегал);
- Вильям Салиба ("Арсенал", Франция).
"Золотой мяч" - 2026: объявлены победители всех номинаций
"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В прошлом году обладателем награды стал форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.
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