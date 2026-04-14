Легенда мадридского "Реала" Луиш Фигу высказался о предстоящем ответном матче команды с мюнхенской "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

После поражения со счётом 1:2 в первой встрече "сливочным" предстоит непростой выезд в Мюнхен. По мнению обладателя "Золотого мяча"-2000, ключевую роль в этом матче сыграет реализация голевых моментов.

"Безусловно, эффективность важна, особенно в таком матче. К тому же игра происходит на выезде и с отставанием после первого поединка. Главное – сдержать силу атаки "Баварии". Не страдать и как можно скорее взять игру под контроль", – цитируют Фигу AS.

Отдельно Фигу выделил Джуда Беллингема, который, несмотря на ограниченное время в первой встрече, сумел оживить игру "Реала":

"Беллингем в первом матче на "Бернабеу" очень хорошо вошел в игру со скамейки запасных и имеет более чем достаточно качества, чтобы обострять и менять результат. Для меня Джуд всегда должен быть на поле – это логично".

Напомним, что в первом матче "Реал" на своём поле уступил "Баварии" со счётом 1:2. У гостей отличились Луис Диас (41-я минута) и Харри Кейн (46-я), а у мадридцев единственный мяч забил Килиан Мбаппе (74-я).

Ответная встреча состоится в ночь с 15 на 16 апреля в Мюнхене.



