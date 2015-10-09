Мбаппе принял решение по матчу "Реал" - "Бавария" в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе примет участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", сообщают Vesti.kz со ссылкой на L’Équipe.

Накануне французский форвард вернулся к тренировкам с мадридской командой. Ранее Мбаппе пропустил занятия из-за травмы - он получил рассечение брови в матче 31-го тура Ла Лиги с "Жироной" (1:2).

По информации источника, Мбаппе сыграет против "Баварии" в защитной повязке, а не в маске. Вариант с маской был исключён, чтобы не создавать форварду слишком больших неудобств.

Ожидается, что футболист примет участие во встрече с широким пластырем, с которым он проводил тренировку в понедельник. Однако это может ограничить его возможности при игре головой и немного ухудшить обзор.

Напомним, "Бавария" и "Реал" проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов в ночь с 15 на 15 апреля. Игра состоится в Мюнхене.

В первой игре мадридцы уступили дома со счётом 1:2.

