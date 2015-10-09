"Реал" получит мощное усиление перед матчем с "Баварией"? Подробности

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе будет готов к ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией", сообщают Vesti.kz.

По информации Фабрицио Романо, француз уже вернулся к тренировкам Реала и сможет помочь команде в предстоящей встрече.

Ранее у нападающего возникли проблемы после матча с "Жироной" (1:2) — из-за швов над бровью он пропустил несколько тренировок.

Матч между "Баварией" и "Реалом" пройдёт 15 апреля в Мюнхене. В первой игре немецкий клуб оказался сильнее — 2:1.

🚨🔋 Kylian Mbappé, back in team training today and available against Bayern. 🔙 pic.twitter.com/IJVyfn3gDL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

