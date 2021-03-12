Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд станет главной целью "Барселоны" в летнее трансферное окно. Новый президент клуба Жоан Лапорта хочет строить команду вокруг норвежца и Лионеля Месси, сообщает Eurosport со ссылкой на AS.

Лапорта хочет воспользоваться знакомством с агентом Холанда Мино Райолой, чтобы найти способ наиболее выгодно подписать форварда. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов и потерю средств, Лапорта считает, что деньги на трансфер найдутся, и он уже занимается переходом. Клуб выпустит облигации, которые позволят сократить его задолженность.



"Барселона" также столкнется с краткосрочными выплатами в размере около 200 миллионов евро. Лапорта уверен, что для стабильного дохода в будущем нужна команда-победитель. Поэтому, кроме Холанда, каталонцы интересуются Давидом Алабой, Мемфисом Депаем и Серхио Агуэро.

Напомним, что Лапорта вновь стал президентом каталонского клуба. Этот пост он занимал с 2003 по 2010 год. За этот период команда четыре раза выиграла Ла Лигу и два раза - Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевала 12 трофеев. В 2009-м "Барселона" взяла шесть трофеев за год.