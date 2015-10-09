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Испания
Сегодня 16:20
 

Моуринью вычеркнул молодую звезду "Реала" из планов на сезон

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Моуринью вычеркнул молодую звезду "Реала" из планов на сезон ©Depositphotos.com/mrogowski_photography

Жозе Моуринью принял решение не включать Ника Паса в основной состав "Реала" на следующий сезон из-за высокой конкуренции в центре поля, передают Vesti.kz

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Жозе Моуринью принял решение не включать Ника Паса в основной состав "Реала" на следующий сезон из-за высокой конкуренции в центре поля, передают Vesti.kz

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По данным El Nacional, тренер считает, что позиции атакующего полузащитника уже заняты Джудом Беллингемом и Ардой Гюлером – ключевыми игроками его проекта. Поэтому молодому аргентинцу будет сложно получить стабильную игровую практику.

Отмечается, что Моуринью не хочет возвращать Паса из "Комо", если тот не будет играть регулярно. Именно поэтому вариант с ещё одним сезоном в Италии рассматривается как наиболее логичный.

При этом "Реал" сохраняет контроль над ситуацией: у клуба есть опция обратного выкупа, а также возможность выбрать аренду или продажу с правом выкупа в будущем.

Интерес к игроку со стороны других клубов продолжает расти, а его трансферная стоимость увеличивается.

В клубе подчёркивают, что двери для Ника Паса не закрыты, однако в нынешних условиях ему будет сложно пробиться в основу, поэтому продолжение развития вне Мадрида считается наиболее разумным решением.

Добавим, что в сезоне 2023/24 Нико Пас вместе с мадридским "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок страны, став частью победного состава команды.

На индивидуальном уровне аргентинец также добился серьёзного прогресса в Италии: в сезоне 2024/25 он был признан лучшим молодым игроком Серии A и вошёл в символическую сборную чемпионата. А уже в сезоне 2025/26 его отметили как лучшего полузащитника лиги.

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