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Моуринью выбрал первого номера "Реала" на новый сезон

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Моуринью выбрал первого номера "Реала" на новый сезон Жозе Моуринью. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Новый главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью определился с распределением ролей среди голкиперов на сезон-2026/2027, передают Vesti.kz.

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Новый главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью определился с распределением ролей среди голкиперов на сезон-2026/2027, передают Vesti.kz.

По информации AS.com, первым номером "сливочных" останется бельгиец Тибо Куртуа.

Украинец Андрей Лунин сохранит статус второго вратаря и будет получать игровую практику в отдельных матчах. В тренерском штабе высоко оценивают профессионализм украинца и считают его надежной альтернативой Куртуа.

Моуринью не стал менять сложившуюся вратарскую иерархию, поскольку полностью доверяет бельгийскому голкиперу. Куртуа обладает большим опытом выступлений на самом высоком уровне, уверенно руководит обороной и остается одним из лидеров раздевалки.

В "Реале" также довольны игрой 34-летнего Куртуа, поэтому не видят причин для кадровых перестановок на последнем рубеже. При этом Лунин продолжит бороться за место в составе и останется важной частью команды в новом сезоне.

В то же время молодые голкиперы Фран Гонсалес и Хави Наварро будут тренироваться с первой командой и ждать возможности проявить себя в составе "Реала".

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