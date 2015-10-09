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Флик потребовал от "Барселоны" четыре срочных трансфера

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Флик потребовал от "Барселоны" четыре срочных трансфера Ханси Флик. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик после первых тренировок пришел к выводу, что текущему составу не хватает глубины для борьбы за титулы. Немецкий специалист запросил у руководства четыре срочных трансфера высокого уровня, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик после первых тренировок пришел к выводу, что текущему составу не хватает глубины для борьбы за титулы. Немецкий специалист запросил у руководства четыре срочных трансфера высокого уровня, передают Vesti.kz.

Два новых форварда в атаку

По информации источника, Флик хочет снизить зависимость от Ламина Ямаля и найти замену Роберту Левандовски. Тренеру нужны два разных исполнителя: классический забивной "девятый номер" для штрафной и мобильный нападающий для прессинга и атаки из глубины. В шорт-листе клуба уже находятся Хулиан Альварес ("Атлетико") и Фисник Аслани ("Хоффенхайм").

Срочная замена Де Йонгу

Тяжелая травма Френки де Йонга, который выбыл на несколько месяцев, заставила клуб искать опорного полузащитника. Флику нужен мощный и интенсивный хавбек для разрушения. Главным кандидатом на эту роль стал француз Ману Коне ("Рома").

Поиск левого центрального защитника

Оборона "сине-гранатовых" нуждается в профильном левоногом центрбеке. По мнению тренера, адаптация Эрика Гарсии или Жюля Кунде на этой позиции неэффективна. Клубу необходим игрок, который позволит Пау Кубарси играть в его комфортной зоне.

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