Жозе Моуринью может вернуться в мадридский "Реал", однако выдвинул жёсткие требования, передают Vesti.kz.

Кто под прицелом?

По данным El Nacional, португальский специалист готов рассматривать предложение "сливочных" только при условии серьёзной перестройки состава. В первую очередь, речь идёт о возможных уходах ключевых игроков.

По информации источников, первым игроком, вызывающим у Моуринью наибольшие сомнения, стал Джуд Беллингем.

Несмотря на статус звезды и огромный вклад в игру команды, португалец не видит англичанина футболистом, вокруг которого можно строить проект. Моуринью настораживает характер полузащитника и его склонность к самостоятельности, что, по мнению тренера, может подрывать авторитет наставника.

Жозе не хочет работать в коллективе, где Беллингем будет доминирующей фигурой в раздевалке. Более того, он считает, что для успешного старта в Мадриде клубу стоит всерьёз рассмотреть вариант с продажей англичанина.





Кого еще Жозе не видит в "Реале"?

В зону сомнений Моуринью попал и Федерико Вальверде. Португалец не уверен, что уругваец вписывается в его модель управления командой в моменты максимального давления.

Для Моуринью принципиально важно, чтобы футболисты беспрекословно выполняли его указания и принимали роли без обсуждений.

В идеальном понимании Жозе, команда должна состоять из "солдат" - игроков, которые следуют плану тренера и усиливают его авторитет. Ни Беллингем, ни Вальверде, по этой логике, в такой профиль не вписываются.



Жозе Моуринью возглавлял мадридский "Реал" с 2010 по 2013 год. За этот период он привёл команду к чемпионству в Ла Лиге в сезоне-2011/12, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, сумев прервать гегемонию "Барселоны".

Однако его работа в Мадриде завершилась на фоне внутренних конфликтов и отсутствия желаемых результатов в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес продолжает активно изучать рынок тренеров. И в рамках этого процесса глава клуба уже определился со своей позицией по назначению Хосепа Гвардиолы.