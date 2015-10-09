Лидер "Реала" выступил против Мбаппе после матча Ла Лиги

В мадридском "Реале" возникло напряжение внутри команды после тяжёлого матча 22-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (3:2), передают Vesti.kz.

Недовольство в раздевалке

Несмотря на положительный результат, игра вызвала вопросы не только по качеству футбола, но и по поведению Килиана Мбаппе, которое не осталось без реакции со стороны партнёров.

Как сообщает El Nacional, одним из тех, кто открыто выразил недовольство действиями французского форварда, стал Федерико Вальверде. Уругваец был раздражён постоянными жестами, претензиями и эмоциональными вспышками Мбаппе по ходу встречи. После финального свистка между футболистами произошёл словесный конфликт, в который пришлось вмешаться капитану Дани Карвахалю.

Претензии к командной игре

Источники отмечают, что Вальверде — не единственный, кто устал от подобной манеры поведения. В раздевалке "сливочных" растёт ощущение, что Мбаппе слишком сосредоточен на индивидуальных действиях и собственной статистике, что идёт вразрез с командными принципами, особенно в напряжённых матчах.

Статистика Мбаппе

При этом спортивная эффективность француза не вызывает сомнений. В текущем сезоне Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром "Реала", забив 37 голов в 30 матчах во всех турнирах.

"Реал" подписал сына легенды клуба: таланту 16 лет

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!