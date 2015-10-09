Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 14:20
 

Лидер "Реала" выступил против Мбаппе после матча Ла Лиги

  Комментарии

Поделиться
Лидер "Реала" выступил против Мбаппе после матча Ла Лиги Килиан Мбаппе. ©ФК "Реал" Мадрид

В мадридском "Реале" возникло напряжение внутри команды после тяжёлого матча 22-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (3:2), передают Vesti.kz.

Поделиться

В мадридском "Реале" возникло напряжение внутри команды после тяжёлого матча 22-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (3:2), передают Vesti.kz.

Недовольство в раздевалке

Несмотря на положительный результат, игра вызвала вопросы не только по качеству футбола, но и по поведению Килиана Мбаппе, которое не осталось без реакции со стороны партнёров.

Как сообщает El Nacional, одним из тех, кто открыто выразил недовольство действиями французского форварда, стал Федерико Вальверде. Уругваец был раздражён постоянными жестами, претензиями и эмоциональными вспышками Мбаппе по ходу встречи. После финального свистка между футболистами произошёл словесный конфликт, в который пришлось вмешаться капитану Дани Карвахалю.

Претензии к командной игре

Источники отмечают, что Вальверде — не единственный, кто устал от подобной манеры поведения. В раздевалке "сливочных" растёт ощущение, что Мбаппе слишком сосредоточен на индивидуальных действиях и собственной статистике, что идёт вразрез с командными принципами, особенно в напряжённых матчах.

Статистика Мбаппе

При этом спортивная эффективность француза не вызывает сомнений. В текущем сезоне Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром "Реала", забив 37 голов в 30 матчах во всех турнирах.

"Реал" подписал сына легенды клуба: таланту 16 лет

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
16 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
17 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
3 февраля 17:00   •   не начат
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
- : -
Динамо М
Динамо М
(Москва)
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
Динамо М
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!