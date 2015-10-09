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Моуринью хочет усиление, но слова Переса сыграли против "Реала"

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Моуринью хочет усиление, но слова Переса сыграли против "Реала" Флорентино Перес. ©ФК "Реал" Мадрид

Мадридскому "Реалу" придется серьезно раскошелиться, если клуб действительно захочет подписать полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса, передают Vesti.kz.

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Мадридскому "Реалу" придется серьезно раскошелиться, если клуб действительно захочет подписать полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса, передают Vesti.kz.

По информации британского журналиста Бена Джейкобса, лондонский клуб оценивает 25-летнего чемпиона мира в сумму не менее 150 миллионов евро и не намерен снижать свои требования.

Как утверждает источник, главный тренер "Реала" Жозе Моуринью заинтересован в переходе аргентинского полузащитника и хотел бы видеть его в своей команде. Однако переговоры осложняет одно обстоятельство.

Во время своей предвыборной кампании президент "королевского клуба" Флорентино Перес публично заявил, что этим летом "Реал" подпишет суперзвезду за 150 миллионов евро:

"Моуринью настаивает на подписании Энцо Фернандеса. Однако у "Реала" есть одна проблема: во время предвыборной кампании Флорентино Перес публично пообещал приобрести суперзвезду за 150 миллионов евро. 

Теперь в "Челси" могут воспользоваться этим заявлением и сказать: "Мы знаем, что у вас есть 150 миллионов евро, которые вы готовы потратить"", – сказал Бен Джейкобс.

Достижения Энцо Фернандеса

За свою карьеру аргентинец уже успел добиться серьезных успехов как на клубном уровне, так и в составе национальной сборной. Вместе с Аргентиной он стал чемпионом мира 2022 года, выиграл Кубок Америки в 2024-м и Финалиссиму в 2022 году.

После триумфального мундиаля в Катаре Фернандес был признан лучшим молодым игроком турнира.

На клубном уровне полузащитник становился чемпионом Аргентины с "Ривер Плейт", выигрывал Южноамериканский кубок и Рекопу Южной Америки в составе "Дефенсы и Хустисии", а также завоевал титул чемпиона Португалии вместе с "Бенфикой".

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