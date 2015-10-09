Моуринью хочет усиление, но слова Переса сыграли против "Реала"

Мадридскому "Реалу" придется серьезно раскошелиться, если клуб действительно захочет подписать полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса, передают Vesti.kz.

По информации британского журналиста Бена Джейкобса, лондонский клуб оценивает 25-летнего чемпиона мира в сумму не менее 150 миллионов евро и не намерен снижать свои требования.

Как утверждает источник, главный тренер "Реала" Жозе Моуринью заинтересован в переходе аргентинского полузащитника и хотел бы видеть его в своей команде. Однако переговоры осложняет одно обстоятельство.

Во время своей предвыборной кампании президент "королевского клуба" Флорентино Перес публично заявил, что этим летом "Реал" подпишет суперзвезду за 150 миллионов евро:

"Моуринью настаивает на подписании Энцо Фернандеса. Однако у "Реала" есть одна проблема: во время предвыборной кампании Флорентино Перес публично пообещал приобрести суперзвезду за 150 миллионов евро. Теперь в "Челси" могут воспользоваться этим заявлением и сказать: "Мы знаем, что у вас есть 150 миллионов евро, которые вы готовы потратить"", – сказал Бен Джейкобс.

Достижения Энцо Фернандеса

За свою карьеру аргентинец уже успел добиться серьезных успехов как на клубном уровне, так и в составе национальной сборной. Вместе с Аргентиной он стал чемпионом мира 2022 года, выиграл Кубок Америки в 2024-м и Финалиссиму в 2022 году.

После триумфального мундиаля в Катаре Фернандес был признан лучшим молодым игроком турнира.

На клубном уровне полузащитник становился чемпионом Аргентины с "Ривер Плейт", выигрывал Южноамериканский кубок и Рекопу Южной Америки в составе "Дефенсы и Хустисии", а также завоевал титул чемпиона Португалии вместе с "Бенфикой".

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