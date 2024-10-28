Месси уделал Роналду: подробности

Авторитетный портал Goal представил свой рейтинг лучших футболистов чемпионата Испании (Ла Лиги) в 21-м веке, передают Vesti.kz.

Список из 25 игроков возглавил бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

На второй строчке расположился экс-форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду. При этом отметим, что португалец провел в Ла Лиге меньше времени, чем аргентинец.

Тройку замкнул еще один бывший футболист "королевского клуба" - Зинедин Зидан.

Топ-25 игроков Ла Лиги в XXI веке:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Зинедин Зидан

4. Роналдиньо

5. Луис Суарес

6. Хави

7. Андрес Иньеста

8. Лука Модрич

9. Антуан Гризманн

10. Неймар

11. Серхио Рамос

12. Серхио Бускетс

13. Тони Кроос

14. Икер Касильяс

15. Карим Бензема

16. Карлес Пуйоль

17. Пепе

18. Жорди Альба

19. Давид Вилья

20. Винисиус Жуниор

21. Гарет Бэйл

22. Диего Годин

23. Тибо Куртуа

24. Луиш Фигу

25. Марсело

Легенда "Челси" поставил точку в споре Роналду или Месси: кто лучше?

Напомним, Месси находился в системе "Барселоны" с 2000 по 2021 год. В составе "сине-гранатовых" Лео стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе "сливочных" он выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании.

Роналду признался, в чем Месси лучше него