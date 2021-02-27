Месси и Рамос включены в символическую сборную потенциально свободных агентов

SunSport составил символическую сборную из игроков, у которых истекают контракты и которые уже летом могут стать свободными агентами. В нее попали лидеры "Барселоны" и "Реала" Лионель Месси и Серхио Рамос, сообщает "Матч ТВ".

Эта команда выглядит следующим образом:

Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Эльсеид Хюсай ("Наполи"), Серхио Рамос ("Реал"), Давид Алаба ("Бавария"), Хуан Бернат (ПСЖ), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Флориан Товен ("Марсель"), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Мемфис Депай ("Лион"), Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").

Все эти игроки уже могут подписать предварительные условия контракта перед бесплатным переходом с 1 июля.

Напомним, что "Реал" и "Барселона" соседствуют в турнирной таблице, мадридский клуб с 52 очками занимает второе место, тогда как каталонцы идут третьими с отставанием на два пункта после 24-го тура.