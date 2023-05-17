Каталонская "Барселона" продолжает работать над возвращением нападающего Лионеля Месси, выступающего сейчас за французский "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

По информации Diario Sport, "сине-гранатовые" предложили аргентинцу контракт сроком на один год. По нему зарплата Месси составит 25 миллионов евро до вычета налогов.

Отмечается, что данное предложение было направлено Месси уже давно. Сейчас аргентинец раздумывает над ним. При этом "Барселона" уверена, что Лионель примет предложенный контракт.

"Барселона" получила добро на подписание Месси

Ранее появилась информация, что аргентинец готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону". В ПСЖ Месси зарабатывает около 35 миллионов евро за сезон.

Также сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где ему предлагают контракт на 500 миллионов евро.

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Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Действующий контракт нападающего с парижским клубом истекает в конце текущего сезона, в ходе которого Месси провел 29 матчей в Лиге 1, забил в них 15 голов и отдал 15 результативных передач.



До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.