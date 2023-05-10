"Барселона" получила добро на подписание Месси

Ла Лига одобрила финансовый план "Барселоны", измененный ради подписания нападающего Лионеля Месси, выступающего за "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

Как информирует Managing Barca со ссылкой на Catalunya Radio, президент Ла Лиги Хавьер Тебас ознакомился со стратегией развития каталонского клуба на ближайшее будущее и утвердил ее. Таким образом, команда получила возможность заключить контракт с аргентинцем уже в сезоне-2023/24.

Ранее появилась информация, что Месси готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону". При этом Тебас заявлял, что при текущем экономическом положении "сине-гранатовых" форвард не сможет заключить с ним соглашение.

Также СМИ писали, что Месси получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, где ему предложили 500 миллионов евро в год. Отмечалось, что форвард хочет дождаться завершения сезона, прежде чем принимать решение о своем будущем.

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Напомним, Месси с 2021 года выступает за ПСЖ. Его контракт с парижанами истекает в июне. В ПСЖ аргентинец зарабатывает около 35 миллионов евро за сезон.

До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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