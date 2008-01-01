Месси побил рекорд Пеле

Его клуб отметился победой в чемпионате Испании.

Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 11:23
Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб, обойдя трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле, сообщает Р-Спорт.

Месси отличился на 65-й минуте матча 15-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" (3:0). Теперь на счету 33-летнего аргентинца 644 мяча за каталонский клуб, что является абсолютным рекордом.

Пеле забил 643 гола, выступая за бразильский "Сантос".

"Барселона" набрала 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" с 14 баллами располагается на 18-й строчке.

В следующем туре, 29 декабря, "Барселона" дома примет "Эйбар", а "Вальядолид" в этот день на выезде сыграет с "Кадисом".
Метки:
Футбол Испания Месси Лионель Барселона Ла Лига Пеле
Футбол Испания
0
Сегодня 11:23
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