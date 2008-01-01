Месси побил рекорд Пеле

Форвард "Барселоны" Лионель Месси
стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб, обойдя трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле
, сообщает Р-Спорт
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Месси отличился на 65-й минуте матча 15-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" (3:0). Теперь на счету 33-летнего аргентинца 644 мяча за каталонский клуб, что является абсолютным рекордом.
Пеле забил 643 гола, выступая за бразильский "Сантос".
"Барселона" набрала 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" с 14 баллами располагается на 18-й строчке.
В следующем туре, 29 декабря, "Барселона" дома примет "Эйбар", а "Вальядолид" в этот день на выезде сыграет с "Кадисом".