Мбаппе рассказал правду про отношения с Винисиусом

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал победу над "Леганесом", а также рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Винисиусом Жуниором, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Леганесе на стадионе "Бутарке" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей один из голов забил Мбаппе, которому ассистировал Винисиус.

По информации Opta, это первый случай, когда француз забил за "Реал" с передачи бразильца.

"Я хорошо начал, с ритмом и слаженностью с товарищами по команде, играя на другой позиции. Как я сказал в первый день, когда приехал сюда, я могу играть на многих разных позициях и буду выкладываться на максимум. Это история моей карьеры: я играю справа, в центре, слева… Хочу играть хорошо и забивать много голов. Мне пошло на пользу тренироваться эти недели с ребятами из "Кастильи", бегать с ними, тренироваться. Это было видно сегодня, я хорошо выгляжу физически. С Винисиусом у меня хорошие отношения, как с ним, так и со всеми игроками "Реала". Мы готовы играть вместе много матчей и выигрывать множество титулов", - приводит слова Мбаппе Marca.

Мбаппе перешел в "Реал" минувшим летом в качестве свободного агента. За этот период он сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

"Реал" сделал выбор между Мбаппе и Винисиусом