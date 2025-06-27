Внутри мадридского "Реала" наблюдается напряженная ситуация, связанная с конфликтом между двумя ключевыми игроками - Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, футболисты не смогли наладить отношения с первого дня, и это повлияло на атмосферу в команде.

Команда раскололась на две группы

По итогам сезона коллектив фактически раскололся на две группы. Одну поддерживает Мбаппе, другую - Винисиуса. Несмотря на то что француз присоединился к "Реалу" только летом прошлого года, большинство игроков, включая его соотечественников и некоторых других, склоняются в его пользу.

Неоднозначные поступки Винисиуса

Причиной перемен стало, в частности, недовольство поведением Винисиуса. Сообщается, что его неоднозначные поступки на поле и за его пределами вызвали раздражение у некоторых партнеров по команде.

Ситуацией уже обеспокоено руководство клуба. Если конфликт не будет урегулирован, "Реал" может рассмотреть вариант с уходом одного из игроков. Учитывая статус Мбаппе и его недавний переход, под вопросом может оказаться будущее Винисиуса, тем более что его требования по новому контракту считаются завышенными.

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