Мбаппе недоволен в "Реале": известны причины
©ФК "Реал" Мадрид
Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, недоволен своей позицией на поле, сообщают Vesti.kz.
Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, недоволен своей позицией на поле, сообщают Vesti.kz.
По информации испанского издания Sport.es, француз уверен, что центральный нападающий - не его лучшая роль в схемах Карло Анчелотти, и считает, что сможет проявить себя ярче и забивать больше голов, играя на флангах.
Напомним, что Мбаппе присоединился к "Реалу" перед началом сезона, подписав пятилетний контракт. За 15 матчей он забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.
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