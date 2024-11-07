В "Ордабасы" рассматривают смену тренера после сезона

"Ордабасы" готов к сменк главного тренера после окончания нынешнего чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шымкентский клуб после увольнения Александра Седнева и назначения Кирилла Кекера провел неудачный отрезок на финише чемпионата страны. При Кекере "Ордабасы" сыграл восемь матчей и проиграл в пяти встречах. Таким образом, клуб выпал из призовой тройки и рискует остаться без путевки в еврокубки на следующий сезон.

В "Ордабасы" склоняются к тому, чтобы расстаться с Кекером после завершения сезона. Не исключено, что шымкентский клуб вернется к кандидатуре Кайрата Нурдаулетова, который был первым выбором "Ордабасы" после отставки Седнева, однако в тот момент молодой специалист решил завершить сезон в "Жетысу".

При этом, после игры "Ордабасы" с "Астаной" возникала информацию о том, что Кекер написал заявление об увольнении, однако руководство клуба не приняло отставку тренера.

На данный момент "Ордабасы" занимает пятое место в чемпионате Казахстана, набрав 39 очков в 23 матчах. В заключительном туре КПЛ шымкентцы сыграют на своем поле с "Елимаем".