Появилось видео, как Майк Тайсон уронил спарринг-партнера

Американская легенда бокса Майк Тайсон готовится к бою против своего соотечественника, известного ютубера Джейка Пола, передают Vesti.kz.

Появились новые кадры тренировки Майка Тайсона, на которых видно, как он сбивает своего спарринг-партнера с ног левым хуком. За процессом внимательно наблюдал его тренер Рафаэль Кордейро:

