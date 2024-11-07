Российский клуб готов расстаться с форвардом сборной Казахстана

Нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев в зимнее трансферное окно может вернуться в КПЛ и покинуть российский клуб "Сочи", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Карьеру Шушеначева в первой лиги России складывается неудачно, на данный момент он не является игроком основы "Сочи" и выходит лишь на замену, получая ограниченное количество игрового времени.

Сейчас на счету форварда шесть матчей в чемпионате и ни одного забитого мяча, в Кубке России казахстанец провел две игры, отметившись голом и голевой передачей.

В российском клубе зимой готовы прервать аренду нападающего сборной Казахстана. Права на игрока принадлежат израильскому "Хапоэлю", который заключил контракт Шушеначевым до 2027 года. Но при этом, в "Хапоэле" по-прежнему работает тренерский штаб, который отказался от форварда минувшим летом из-за чего ему пришлось уйти в аренду.

Возможно, зимой Шушеначев перейдет в один из казахстанских клубов, но вновь на правах арендного соглашения. При этом, его возвращение в "Кайрат" практически исключено.

Добавим, что 26-летний нападающий в октябре вызывался в сборную Казахстана и сыграл более получаса в матче с Австрией. Но ноябрьские матчи Лиги наций Шушеначев вызов не получил.