Стало известно о потенциальном покупателе Максима Самородова из Европы
Австрийский "Штурм" продолжит следить за нападающим сборной Казахстана Максимом Самородовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Австрийский "Штурм" продолжит следить за нападающим сборной Казахстана Максимом Самородовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В августе текущего года 22-летний футболист перешел в российский "Ахмат", за который успел сыграть 12 матчей во всех турнирах, забить один гол и сделать два ассиста.
До этого трансфера "Штурм" предлагал бывшему клубу Самородова – "Актобе" свыше 400 тысяч евро, однако "красно-белых" эта сумма в итоге не устроила.
Добавим, что за переход нападающего, играющего также на позиции вингера, "Ахмат" заплатил "Актобе" почти один миллион евро.
"Штурм" является четырехкратным и действующим чемпионом своей страны. Также клуб семь раз побеждал в Кубке Австрии и один раз – в Кубке Интертото.
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