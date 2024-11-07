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КПЛ
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Лучший снайпер КПЛ и лидер "Актобе". Кто из игроков сборной Казахстана хочет уехать в Европу

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Лучший снайпер КПЛ и лидер "Актобе". Кто из игроков сборной Казахстана хочет уехать в Европу ©КФФ

Большинство казахстанских футболистов, востребованных за рубежом в итоге уехали в последние несколько лет в различные европейские клубы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто ближайшей зимой может последовать такому же примеру. 

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Большинство казахстанских футболистов, востребованных за рубежом в итоге уехали в последние несколько лет в различные европейские клубы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто ближайшей зимой может последовать такому же примеру. 

На данный казахстанских футболистов с очевидной перспективой для отъезда в Европу внутри КПЛ осталось очень мало. Пожалуй, наиболее высокие шансы на трансфер существуют у полузащитника "Тобола" Ислама Чеснокова.

Прошлой зимой Ислам отказал турецкой "Касымпаше" и венгерской "Кишварде", оставшись в "Тоболе" еще на год. Чесноков сумел сохранить свой уровень и даже преумножил свои личные достижения в чемпионате Казахстана. Сейчас он один из трех претендентов на звание лучшего бомбардира КПЛ в сезоне, у Ислама 10 забитых голов, столько же у Жоао Пауло и Николая Сигневича. 

Есть ощущение, что именно сейчас Чеснокову необходимо идти дальше и развиваться уже в других условиях. При этом, вероятно, у игрока сборной Казахстана будет предложение на столе от "Астаны", которая уже не первый год хочет заполучить Ислама. Вопрос, что выберет вингер "Тобола" и будет ли у него реальное предложение из Европы. 

В последние годы из "Кайрата" достаточно часто уходили казахстанские футболисты в европейские лиги. Так было с Нуралы Алипом, Яном Вороговским и Артуром Шушеначевым. Высока вероятность, что этот список пополнит вратарь Данил Устименко

Да, этот сезон явно не запишешь в пользу Данила, он проиграл конкуренцию в основе "Кайрата" и это вроде бы никак не способствует его отъезду за пределы КПЛ. Но есть факторы, которые могут позволить Устименко уехать. Во-первых, в конце года он станет свободным агентом и это может облегчить поиск новой команды для него. К слову, именно решение Данила не подписывать новый контракт с "Кайратом" могло сказаться на его игровом времени в алматинском клубе. Во-вторых, у вратаря есть зарубежный агент, причем достаточно известный - это Алан Прудников. По нашей информации, у Данила есть варианты и в КПЛ, но естественно он будет готов рассмотреть переезд в зарубежный клуб. 

Еще одним претендентом на отъезд является защитник "Актобе" Алибек Касым. В этом году у Касыма есть важная ачивка - он стал игроком основы сборной Казахстана. Это та деталь, на которую так или иначе обращают внимание скауты. По последней информации, к Касыму есть интерес от клубов из Австрии и российского "Сочи". Но насколько осуществим трансфер Алибека куда-либо, сказать сложно, ведь у него есть действующий контракт с "Актобе" на следующий год. Да, отрадно, что сам футболист нацелен уехать и попробовать себя вне зоны комфорта, но увы, в подобных сделках зачастую все зависит не только от желания игрока.

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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