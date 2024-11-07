Стали известны соперники сборной Казахстана в группе Лиги наций

Сегодня, 7 ноября, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка группового этапа второго розыгрыша женской Лиги наций УЕФА сезона-2025, передают Vesti.kz.

Женская сборная Казахстана попала в третью группу Лиги C вместе с Люксембургом, Арменией и Лихтенштейном.

Матчи Лиги наций стартуют в феврале следующего года. Расписание игр будет опубликовано позднее.

Четыре победителя групп Лиги А выходят в финальный турнир.

Четыре победителя групп Лиги В и Лиги С переходят в лигу выше. Команды, занявшие четвертые места в Лиге А и Лиге В, а также две команды с самым низким рейтингом среди тех, кто занял третье место в Лиге В, вылетают в лигу ниже.

Четыре команды, занявшие третьи места в Лиге А, играют в стыковых матчах против сборных, занявших вторые места в группах Лиги B. Две лучшие команды, занявшие третьи места в Лиге В, играют в стыковых матчах против двух лучших команд, занявших вторые места в Лиге C.