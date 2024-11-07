"Там точно чемпионом не будет". Жумагулов высказался о бое Алмабаева с топом UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов (16-9) высказался о титульных амбициях своего соотечественника Асу Алмабаева (21-2) в UFC. В настоящее время Асу занимает седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона организации, сообщают Vesti.kz.

Асу идет на серии из четырех побед в UFC, и сейчас одним из потенциальных соперников казахстанца можно назвать экс-оппонента Жумагулова - Амира Альбази (17-2) из Ирака. На прошлой неделе он потерпел разгромное поражение от Брэндона Морено (22-8-2), но все равно остался на третьем месте в рейтинге.

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"Если честно, вы все знаете, в какой форме я дрался с Альбази. Я там на весогонке чуть не умер. Я вообще не восстановился, набрал всего два килограмма, плохо себя чувствовал. И все равно, в таком состоянии, подрался с ним на равных. Я не знаю... Есть у него, конечно, сильные стороны, но точно там чемпионом не будет. Что касается Асу, думаю, что вряд ли ему дадут за пояс драться. Там еще есть, с кем ему подраться. К примеру, с тем же Татсуро Тайрой, тот же Чарльз Джонсон, мой бывший соперник, его постоянно вызывает. Я не знаю, почему он ему не ответил. Думаю, интересно было бы увидеть их", - сказал Жумагулов в беседе с корреспондентом Vesti.kz.

Отметим, что Жумагулов и Альбази бились в начале 2021 года. Казахстанец потерпел поражение единогласным решением судей.

Уже на этой неделе, 9 ноября, 36-летнего файтера ждет дебют в европейском промоушене OKTAGON.

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