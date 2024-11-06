Мбаппе "отправили" в запас после сенсации в ЛЧ. Известна причина

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло раскритиковал главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти за слабость по отношению к французскому форварду Киллиану Мбаппе, передает Vesti.kz.

Накануне, "Реал" проиграл итальянскому "Милану" на своем поле в Лиге чемпионов со счетом 1:3. Мбаппе вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка, не отметившись результативными действиями. У "сливочных" единственный гол с пенальти забил Винисиус Жуниор.

"Реал" играет без центрального нападающего. Я уже давно бью себя в грудь, повторяю месяцами – Мбаппе не является и никогда не будет "девяткой". Анчелотти оказался заложником, как и все остальные. Повторю то, что говорил 150 раз: Мбаппе должен находиться либо слева в атаке, либо в запасе. Слева сейчас есть Винисиус, который лучше Мбаппе. Поэтому Мбаппе должен быть на скамейке. Иначе быть не может. Но может ли Анчелотти взять на себя ответственность за такое решение?" - сказал Риоло в программе After Foot.

Отметим, что Мбаппе перешел в команду летом в качестве свободного агента из "ПСЖ". Его контракт действует до 2029-го года.