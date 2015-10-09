Матч "Барселоны" может обернуться увольнением тренера

Руководство "Реал Сосьедада" всерьёз рассматривает возможность расставания с главным тренером Серхио Франсиско после поражения от "Барселоны" (1:2) в матче 7-го тура Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Руководство осталось недовольно игрой

Встреча на стадионе "Монжуик" началась удачно для гостей — "Сосьедад" открыл счёт. Однако каталонцы перехватили инициативу и оформили камбэк - 2:1. По информации испанской газеты Don Balon, руководителей баскского клуба возмутил чрезмерно оборонительный стиль игры команды в первой половине, когда футболисты практически не покидали свою половину поля и ограничивались редкими контратаками.

Несоответствие философии клуба

Даже несмотря на то, что во втором тайме команда Франсиско заиграла смелее, ущерб был нанесён. В "Реал Сосьедаде" считают, что такой футбол не соответствует традициям клуба и требованиям, которые предъявляются на "Аноэте".

Будущее тренера под угрозой

По данным источника, терпение руководства близко к пределу, и уже в ближайшее время специалист может быть отправлен в отставку.

Стоит отметить, что текущий сезон является для Серхио Франсиско дебютным в качестве главного тренера основной команды. До этого он работал в структуре "Сосьедада", возглавляя резервные и молодёжные составы клуба.

