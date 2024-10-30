Экс-наставник сборной Франции Раймон Доменек раскритиковал "Реал" из-за бойкота церемонии вручения "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

"Говорят, что "Реал" - большой клуб, и сам "Реал" хочет, чтобы так говорили. Между тем оказывается, что это маленький клуб. Очень маленький! То, что они сделали, выглядит жалко. Они проявили неуважение к футболу, к другим участникам гала-концерта и к победителям. Это отвратительно. Футбол не вращается вокруг «Реала", - сказал Доменек порталу Goal.

Напомним, церемония награждения состоялась 28 октября в парижском театре "Шатле".

Демарш "Реала" был связан с тем, вингер мадридцев Винисиус Жуниор, которого называли главным фаворитом на награду не получил "Золотой мяч", который достался полузащитнику сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри. Об этом исходе стало известно до оглашения итогов голосования за лучшего футболиста мира по версии France Football.

Впрочем, "Реал" был признан лучшим клубом года, а наставник "сливочных" Карло Анчелотти удостоился звания лучшего тренера.