Каталонская "Барселона" готова рассмотреть вариант с возвращением в клуб 35-летнего форварда Луиса Суареса, сообщает Sport24.

Отмечается, что "Барселона" связалась с Суаресом и обсудила с ним вероятную сделку. При этом каталонский клуб поставил уругвайцу условие - он должен подождать до августа, так как приоритетом для клуба остается приобретение у "Баварии" Роберта Левандовски. Если эта сделка не состоится, Суарес может стать заменой поляку.

В составе "Барселоны" Суарес выступал с 2014 по 2020 год, после чего перешел в "Атлетико". В прошлом сезоне он провел за мадридцев 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. 1 июля нападающий станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Суарес достиг соглашения с "Ривер Плейт".