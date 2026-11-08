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Лидерам "Реала" грозит длительная дисквалификация после драки в подтрибунке

Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Игроки мадридского "Реала" - английский хавбек Джуд Беллингем и немецкий защитник Антонио Рюдигер - могут столкнуться с серьёзными санкциями после инцидента в перерыве матча 12-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (3:0), передают Vesti.kz.

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После завершения первого тайма между представителями команд произошла потасовка в подтрибунном помещении. По информации The Touchline со ссылкой на журналиста Начо Санчиса, в конфликт оказались вовлечены два футболиста мадридского клуба.

Утверждается, что Беллингем ударил одного из сотрудников службы безопасности, а Рюдигер дал пощёчину другому работнику стадиона, который пытался урегулировать ситуацию.

Футболистам может грозить длительная дисквалификация

СМИ сообщают, что у "Валенсии" есть видеозаписи инцидента. Теперь футболистам может грозить дисквалификация от 4 до 12 матчей.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
2 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
3 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
10 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
11 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
12 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
13 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
14 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
15 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
16 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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