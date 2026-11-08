Игроки мадридского "Реала" - английский хавбек Джуд Беллингем и немецкий защитник Антонио Рюдигер - могут столкнуться с серьёзными санкциями после инцидента в перерыве матча 12-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (3:0), передают Vesti.kz.

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После завершения первого тайма между представителями команд произошла потасовка в подтрибунном помещении. По информации The Touchline со ссылкой на журналиста Начо Санчиса, в конфликт оказались вовлечены два футболиста мадридского клуба.

Утверждается, что Беллингем ударил одного из сотрудников службы безопасности, а Рюдигер дал пощёчину другому работнику стадиона, который пытался урегулировать ситуацию.

Футболистам может грозить длительная дисквалификация

СМИ сообщают, что у "Валенсии" есть видеозаписи инцидента. Теперь футболистам может грозить дисквалификация от 4 до 12 матчей.

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