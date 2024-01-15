Левандовски высказался о разгроме от "Реала"

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Сегодня 13:00
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Нападающий футбольного клуба "Барселона" Роберт Левандовски высказался о поражении от мадридского "Реала" в матче за Суперкубок Испании, прошедшем в саудовском Эр-Рияде, сообщают Vesti.kz.

Каталонцы уступили со счетом 1:4. Поляк стал автором единственного гола в составе каталонцев. Видео можно посмотреть здесь.

"Неприемлемый результат сегодня. Искренние извинения всем болельщикам "Барселоны", - написал он на своей странице в Instagram.

"Реал" в 13-й раз в истории стал обладателем Суперкубка Испании. "Барселона" завоевывала этот трофей 14 раз. В Испании поползли слухи об увольнении главного тренера "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса, в "Барсе" по этому поводу сделали заявление, подробности - тут.

Метки:
Левандовски Роберт Реал Мадрид Барселона

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