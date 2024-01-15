Разгромом и удалением завершился матч "Реала" и "Барселоны" за Суперкубок Испании

Мадридский "Реал" разгромил "Барселону" в матче за Суперкубок Испании, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Эр-Рияде на стадионе "Аль-Авваль Парк", завершилась со счетом 4:1.

В составе "сливочных" хет-трик оформил Винисиус Жуниор (7-я минута, 10-я, 39-я с пенальти), а также отличился Родриго (64-я). У "сине-гранатовых" один мяч отыграл Роберт Левандовски (33-я).

При этом каталонцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Рональда Араухо на 71-й минуте.

Как итог, "Реал" в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании. "Барселона", в свою очередь, 14 раз завоевывала этот почетный трофей.