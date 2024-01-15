Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Хави "уволили" после поражения "Реалу": в "Барселоне" сделали заявление

Хави "уволили" после поражения "Реалу": в "Барселоне" сделали заявление
©fcbarcelona.com

В Испании поползли слухи о скорой отставке Хави Эрнандеса с поста главного тренера "Барселоны" после поражения от мадридского "Реала" (1:4) в матче за Суперкубок. В каталонском клубе поспешили отреагировать на них, передают Vesti.kz.

Разгромом и удалением завершился матч "Реала" и "Барселоны" за Суперкубок Испании

Вот что сказал спортивный директор "сине-гранатовых" Деку:

"Мы должны поздравить "Реал", потому что они показали зрелищную игру. Нам не удалось свести на нет их сильные стороны: Винисиуса, Родриго, от них исходила опасность, но мы не нейтрализовали ее.

Мы хотели выиграть этот титул. Увы, это тяжелое поражение, и мы не смогли дать отпор. Но нам нужно продолжать думать о других трофеях. Больше ничего не остается.

Будущее Хави? Нет смысла задавать этот вопрос. Сейчас не время об этом говорить. Он пользуется доверием президента, спортивного менеджмента... Это тяжелое поражение, которое нужно обсуждать, но оно ничего не меняет".

Отметим, что "Реал" в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании. "Барселона", в свою очередь, 14 раз завоевывала этот почетный трофей.

Винисиус Жуниор добился уникального достижения в этой игре, подробности - тут.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Барселона Реал Мадрид

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Сегодня , 13:00
Испания
©instagram.com/_rl9 Левандовски высказался о разгроме от "Реала"
Сегодня , 11:06
Испания
©"Реал" Мадрид "Реал" отметил победу над "Барселоной" популярным мемом
Сегодня , 10:34
Испания
©ФК "Реал" Мадрид У "Реала" новый Роналду: вынес "Барсу", вошел в историю и поиздевался над соперником
Сегодня , 09:56
Испания
©fcbarcelona.com Хави "уволили" после поражения "Реалу": в "Барселоне" сделали заявление
Сегодня , 08:45
Испания
©fcbarcelona.com Хави отреагировал на разгром "Барселоны" от "Реала"
Сегодня , 08:31
Испания
©twitter.com/realmadrid Винисиус вошел в историю после матча с "Барселоной"
Сегодня , 07:30
Испания
©twitter.com/GironaFC Неожиданным исходом закончился матч клуба-сенсации Ла Лиги
Сегодня , 07:15
Испания
©twitter.com/FCBarcelona Разгромом и удалением завершился матч "Реала" и "Барселоны" за Суперкубок Испании
Вчера , 22:30
Испания
©twitter.com/vinijr "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Винисиуса из "Реала"
Вчера , 10:47
Испания
©instagram.com/k.mbappe "Реал" может потерять суперзвезду из-за трансфера Мбаппе
13 января, 14:48
Испания
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" готовит супертрансфер из Англии за 80 миллионов евро
13 января, 10:41
Испания
©ФК "Аль-Наср" "Реалу" дали двойной стимул на матч Суперкубка против "Барселоны". Не обошлось без Роналду
12 января, 09:22
Испания
©fcbarcelona.com Тренер "Барселоны" оценил шансы в матче с "Реалом"
12 января, 08:50
Испания
©fcbarcelona.com 16-летний талант "Барселоны" установил два рекорда и вошел в историю
12 января, 07:46
Испания
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" и "Реал" сыграют в финале Суперкубка Испании
11 января, 22:10
Испания
©psg.fr Мбаппе снова кинет "Реал"? Стало известно о его сделке с президентом ПСЖ
11 января, 11:33
Испания
©PSG "Реал" нашел подстраховку Мбаппе: замена обойдется в 100 миллионов
11 января, 09:49
Испания
©ФК "Атлетико" Мадрид Гризманн забил сумасшедший гол "Реалу" и вошел в историю
11 января, 09:17
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ Стала известна зарплата Мбаппе в "Реале"
11 января, 08:30
Испания
©twitter.com/ManCity Стал известен план действий "Барселоны" для трансфера Холанда
11 января, 07:15
Испания
©ФК "Реал" Мадрид "Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, обыграв "Атлетико" в матче с восемью голами
10 января, 13:20
Испания
©PSG "Реал" узнал последствия перехода Мбаппе
10 января, 10:32
Испания
©instagram.com/3gerardpique/ Жерар Пике решил вернуться в футбол: но уже в новом качестве
9 января, 18:42
Испания
©ФК ПСЖ Мбаппе устал от неопределенности и принял шокирующее решение
9 января, 14:52
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ Появились подробности трансфера Мбаппе в "Реал"
8 января, 23:13
Испания
©twitter.com/VillarrealCF Клуб Ла Лиги сенсационно вылетел из Кубка Испании
8 января, 19:56
Испания
©twitter.com/ManCity "Реал" готов заплатить отступные за Эрлинга Холанда - источник
8 января, 15:05
Испания
©instagram.com/erling.haaland Холанда могут продать за 100 миллионов: известен покупатель
8 января, 14:10
Испания
©twitter.com/PSG_English Мбаппе выбрал другой клуб вместо "Реала"
8 января, 13:07
Испания
©ФК "Барселона" Без Месси никак? "Барселона" установила неожиданный антирекорд

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus