Хави "уволили" после поражения "Реалу": в "Барселоне" сделали заявление

В Испании поползли слухи о скорой отставке Хави Эрнандеса с поста главного тренера "Барселоны" после поражения от мадридского "Реала" (1:4) в матче за Суперкубок. В каталонском клубе поспешили отреагировать на них, передают Vesti.kz.

Разгромом и удалением завершился матч "Реала" и "Барселоны" за Суперкубок Испании

Вот что сказал спортивный директор "сине-гранатовых" Деку:

"Мы должны поздравить "Реал", потому что они показали зрелищную игру. Нам не удалось свести на нет их сильные стороны: Винисиуса, Родриго, от них исходила опасность, но мы не нейтрализовали ее. Мы хотели выиграть этот титул. Увы, это тяжелое поражение, и мы не смогли дать отпор. Но нам нужно продолжать думать о других трофеях. Больше ничего не остается. Будущее Хави? Нет смысла задавать этот вопрос. Сейчас не время об этом говорить. Он пользуется доверием президента, спортивного менеджмента... Это тяжелое поражение, которое нужно обсуждать, но оно ничего не меняет".

Отметим, что "Реал" в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании. "Барселона", в свою очередь, 14 раз завоевывала этот почетный трофей.

Винисиус Жуниор добился уникального достижения в этой игре, подробности - тут.