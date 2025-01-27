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Левандовски вышел на замену и за 6 минут огорчил Мбаппе

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Левандовски вышел на замену и за 6 минут огорчил Мбаппе ©x.com/FCBarcelona

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски оторвался в бомбардирской гонке от форварда "Реала" Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски оторвался в бомбардирской гонке от форварда "Реала" Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

В 21-м туре мадридцы разгромили на выезде "Вальядолид" (3:0), хет-трик оформил Мбаппе, доведя количество своих голов в Ла Лиге до 15.

Каталонцы разнесли в родных стенах "Валенсию" (7:1). Левандовски начал игру на скамейке запасных, но во втором тайме вышел на замену и отличился спустя шесть минут (66-я). Теперь у Левандовски 17 голов – больше всех в чемпионате и на два больше, чем у Мбаппе.

"Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, а "Барселона" находится на третьем месте с отставанием на семь баллов.

1 февраля "Реал" отправится в гости к "Эспаньолу", а на следующий день "Барселона" сыграет дома с "Алавесом".

Ранее стало известно, что Левандовски принял судьбоносное решение о своем будущем в "Барселоне", а Мбаппе вошел в историю после первого хет-трика за "Реал".

Левандовски Роберт Мбаппе Килиан Барселона Ла Лига Футбол Реал Мадрид

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